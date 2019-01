L'accoltellamento dei due romeni, indagato anche un minorenne

C’è anche un minore, egiziano, indagato, a piede libero, nella vicenda che riguarda l’accoltellamento di due romeni, in pieno centro, a Ribera, uno dei quali trasferito in gravi condizioni all’ospedale Civico di Palermo. Era con altri due egiziani che sono stati arrestati dai carabinieri e si trovano in carcere.

Il minore ha detto di essere stato colpito, con una radio, alla testa, da romeni e poi picchiato prima di allontanarsi a piedi. Non avrebbe assistito, pertanto, alla fase successiva, quella dell’accoltellamento. È stato interrogato dai carabinieri, su delega della Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo, assistito dall’avvocato Giovanni Di Caro. Intanto, i difensori di Alì Asi Hamdi, di 26 anni, e Mohamed Ahmed Barghout, di 18, gli avvocati Giovanni Forte e Giuseppe Tramuta, hanno depositato ieri al tribunale del Riesame di Palermo il ricorso contro la custodia cautelare in carcere disposta dal gip del tribunale di Sciacca, Alberto Davico, su richiesta del sostituto Michele Marrone. Il ventiseienne nell’udienza di convalida avrebbe ammesso di avere accoltellato uno dei tre romeni con i quali sarebbe scoppiata una lite per difendere un suo connazionale.