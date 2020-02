Tentano di scardinare la porta di un supermercato ma arrivano i carabinieri

Tentato di entrare, nottetempo, in un supermercato di Ribera, ma i carabinieri - intervenuti per tempo - li hanno messi in fuga, lasciando per strada gli attrezzi da scasso che avevano iniziato ad utilizzare. E' accaduto tutto in un supermercato di via Nenni. Pare che due ladri abbiano tentato di scardinare alcune porte dell’esercizio commerciale protetto da un sistema di allarme e di videosorveglianza. I carabinieri, in servizio nella zona, hanno sentito i forti rumori provenire dalla via Nenni e si sono lanciati all’inseguimento dei ladri che, però, sono riusciti a fuggire.