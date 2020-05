Fase 2, Firetto firma l'ordinanza e riapre i cimiteri: ecco la modalità

Il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus aveva sbarrato le porte dei cimiteri dell’Agrigentino. Chiusura totale del campo santo e accessi vietati. Con l’avvento della Fase 2 del Covid 19, il sindaco Firetto ha firmato un’importante ordinanza. Infatti, da domani riaprono i cimiteri della città con gli orari e le modalità di accetto da parte del pubblico. A piccoli passi verso una normalità tanto attesa. Il sindaco, dunque, firma l'ordinanza e riapre i principali cimiteri della città.

Ecco le modalità

Per quanto riguarda Bonamorone e Piano Gatta si potrà accedere dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18. Nelle giornate di domenica e nei festivi, l'accesso sarà consentito solamente fino alle 13. Per quanto riguarda il cimitero di Montaperto, l'accesso è previsto nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle 12 alle ore 18, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle 13; domenica e festivi dalle ore 8 alle 13. Lunedì chiuso. Per Montaperto, martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 13, mercoledì e venerdì dalle ore 12 alle ore 18.00. Domenica e festivi, dalle ore 8 alle 13. Lunedì, chiuso.

"E' consentita la permanenza all'interno dei cimiteri per un massimo di 30minuti - fanno sapere dal Comune - muniti di mascherina protettiva, mantenendo un distanziamento dalle altre persone di due metri.L'accesso ai cimiteri sarà regolamentato dal personale comunale".