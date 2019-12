Quattro mesi dopo il crollo di piazza Cavour, incubo finito: il viale della Vittoria torna fruibile

Incubo finito, il viale della Vittoria torna fruibile. La Procura della Repubblica di Agrigento ha ridimensionato l'area del viale della Vittoria posta sotto sequestro preventivo ed interessata ad episodi di crollo della palazzina liberty al civico 51, disponendo la riapertura di via Emanuele Orlando con possibilità di rientro dei residenti nelle palazzine limitrofe e riaprendo il traffico al viale della Vittoria, sia veicolare che pedonale con la sola limitazione alla zona di sosta nord della carreggiata.

Il provvedimento, firmato dal sostituto procuratore Antonella Pandolfi prende atto della rimozione dei ponteggi lato sud ed ovest del fabbricato interessato ai crolli che rappresentavano un pericolo per la pubblica incolumità. Uno dei luoghi simbolo della città, torna quindi ad essere fruibile in tutta la sua lunghezza. Sono trascorsi circa quattro mesi dal quel crollo che squarciò in due il viale della Vittoria. Oggi la totale riapertura.