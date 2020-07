E' la fine di un incubo, completati i lavori al viadotto Petrusa: via alla riapertura

E’ la fine di un incubo. Sono stati completati i lavori del nuovo viadotto Petrusa. Da lunedì 13 luglio Agrigento e Favara saranno riunite e l’accesso alla SS640 sarà di nuovo aperto. Ad annunciarlo è stato il vice ministro alle infrastrutture, Giancarlo Cancelleri.

“Finalmente è arrivato il momento di consegnare quest’importante opera ai cittadini – commenta il vice ministro Cancelleri – e ridare dignità a un territorio bellissimo che, purtroppo, soffre un isolamento dovuto ad anni di carenza e abbandono infrastrutturale. Riaprire questo viadotto - continua Cancelleri - oltre a riunire i cittadini di Favara e Agrigento, ricuce un tratto fondamentale della rete viaria di quel territorio, perché ripristina finalmente la viabilità anche dell’autostrada 640 che da Agrigento porta a Caltanissetta Un altro importante risultato che sono ben lieto di consegnare a questo territorio – conclude Cancelleri. Un territorio al quale sono molto affezionato e dove, con spirito fattivo e di collaborazione, assieme ai sindaci della provincia e al cartello sociale guidato da don Mario, con il prezioso coordinamento del Prefetto, da qualche mese abbiamo istituito un tavolo permanente, proprio per dare maggiore spinta ai lavori in corso e in programma su tutta l’area dell’agrigentino. Perché, dopo il viadotto Petrusa, c’è ancora tanto lavoro da fare”.

Sit in, marce pacifiche, parole e tanto altro: i residenti della zona possono tirare un sospiro di sollievo.Il cantiere doveva essere consegnato lo scorso febbraio, ma l'emergenza Covid 19 e le altre interruzioni hanno protatto i lavori fino ad oggi.