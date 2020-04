Distanze di sicurezza e mascherine, il mercato riapre: l'ok "solo" per i residenti

"Si avvisa la cittadinanza che il prossimo 23 aprile 2020 si svolgerà il mercatino settimanale dalle ore 8.00 alle 13". E' questo quanto fatto sapere dal sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza.

"Si precisa che, secondo quanto previsto dal Dpcm potranno operare esclusivamente gli esercenti residenti nel Comune di Grotte già autorizzati presso il medesimo mercatino settimanale che svolgono unicamente attività di vendita di generi alimentari, nonché di ogni prodotti agricoli". Dunque, secondo quanto fatto sapere dal sindaco, potranno operare solo commercianti di Grotte.

"Gli acquisti - precisa un'ordinanza del Comune - potranno essere effettuati esclusivamente da soggetti residenti nel Comune di Grotte e nella zona di confine nel rispetto delle misure di sicurezza previste (distanza di 1,5 metri, uso di mascherine e guanti). Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere, a cura dell’esercente, collocati in appositi sacchetti che dovranno essere chiusi. Non è consentito il deposito dei rifiuti per terra né durante né alla fine del mercatino".