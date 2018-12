Riapre l'isola ecologica di via La Malfa, ma senza "sconto"

Si sa: il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Così, allo stesso modo, un'isola ecologica può riaprire all'utenza ma non può consentire ai cittadini di ottenere lo sconto previsto per quegli utenti "super virtuosi" che oltre a fare la differenziata si recano presso le apposite strutture per conferire i rifiuti.

Nella giornata di oggi ha riaperto l'isola di piazza Ugo La Malfa, rimasta chiusa a lungo per manutenzioni che, in realtà, non sono state alla fine realizzate del tutto. "Oggi è già possibile conferire i prodotti quali carta, cartone, plastica, vetro, lattine, abiti usati in buono stato, sfalci di potatura, piccoli raee ( i rifiuti elettronici ndr), pannolini e pannoloni - ha spiegato l'assessore all'ecologia Nello Hamel -. Il ritardo è stato causato anche dalla rottura delle bilance, ma tuttavia considerate molte urgenze degli utenti abbiamo deciso di aprire anche se non sarà effettuata la pesatura". Niente pesatura, quindi, niente risparmio nelle future bollette. Un "prezzo" da pagare in questa fase per consentire comunque di poter smaltire rifiuti (in primis i pannolini e i pannoloni) che non era possibile eliminare in altro modo.

L'isola - fino a future chiusure - è aperta il lunedì e il giovedì dalle 7.30 alle 14 e dalle 15 alle 18, il martedì e il mercoledì dalle 7.30 alle 14 e il venerdì dalle 12 alle 18.