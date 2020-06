Ponte Petrusa, si va verso la riapertura: la prossima settimana le prove di carico

Con oltre sei mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia, potrebbe essere consegnato entro la prima metà di luglio il ponte Petrusa. Sono infatti terminati tutti gli interventi necessari a permettere l'utilizzabilità della struttura tanto attesa, compresa la bitumatura e il completamento degli svincoli di accesso, che come noto sono stati rifatti per “allinearli” al resto del viadotto. La prossima settimana, adesso, si potrebbere procedere alla cosiddetta “prova di carico”, ed in relazione agli esiti si potrà programma subito dopo l’apertura, per quanto al momento non vi sia ancora una data fissata.

La speranza dei cittadini è che tutto si consumi in tempi rapidi, considerati i ritardi fin qui accumulati: era il novembre 2016 quando il ponte fu chiuso. La demolizione avvenne solo nel marzo del 2019.