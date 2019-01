Dopo 51 anni riapre la chiesa Madre, don Franco: "Un segnale di speranza"

Una chiesa madre che "risorge" e che diventa, in un territorio che ancora oggi non ha cancellato le ferite del terremoto di mezzo secolo fa, "simbolo di speranza, di vita, ponte verso il futuro". Sono queste le parole usate oggi dal cardinale Francesco Montenegro durante la messa solenne concelebrata all'interno della "madrice" di Sambuca di Sicilia, oggi riconsegnata alla comunità dei credenti - e non solo - dopo 50 anni di chiusura.

La struttura, infatti, fu pesantemente danneggiata dal terremoto del 15 gennaio del '68 e da allora ne fu inibito l'uso. Adesso, con uno stralcio funzionale degli ultimi fondi previsti per il Belice il Comune è riuscito a bandire una gara d'appalto per il rifacimento del pavimento, il recupero dell'altare maggiore dove è stato collocato un grande blocco in pietra, e alcuni interventi di consolidamento del tetto.

In intervento seguito con particolare attenzione dalla Soprintendenza ai beni culturali, dipartimento Beni monumentali, con la piena collaborazione di ordini professionali e Arcidiocesi e amministrazione comunale. Tutti insieme per un risultato che è anche molto metaforico. Don Franco Montenegro, nel ricordare le vittime del terremoto del Belice, ha esortato i fedeli a contrapporre "alla tristezza del passato la speranza di un futuro migliore".

I lavori sulla chiesa, costruita intorno al 1420 su una parte dell'antico castello arabo di Zabut, non sono comunque ancora terminati, dato che saranno necessari successivi interventi su alcune parti ancora non utilizzabili dell'antico edificio di culto.

