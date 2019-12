Riaperta la Sp1: il vecchio bunker è stato già demolito dall'Esercito

E' stata riaperta dopo due giorni di lavori la strada provinciale 1, tra il Quadrivio Spinasanta e Villaseta, nella zona nota come "Fondacazzo". L'area era stata interdetta la scorsa settimana per la necessità di intervenire per l'eliminazione di un vecchio bunker della Seconda guerra mondiale la cui base in arenaria stava iniziando a dare i primi segnali di cedimento strutturale.

La decisione dell'abbattimento era arrivata nonostante la Soprintendenza ai Beni culturali avesse giudicato il bene di interesse storico perchési era ritenuto prioritario l'interesse delle popolazioni locali rispetto alla percorribilità dell'arteria: i lavori di consolidamento avrebbero infatti richiesto tempi molto lunghi.