"Equilibri di bilancio in pericolo", i revisori dei conti critici sul bilancio 2017

“Gli elementi riportati nella presente relazione appaiono in grado di generare risultati di amministrazione non veritieri e non corrispondenti a quanto imposto dalla normativa vigente e dai principi contabili e potrebbero mettere a repentaglio gli equilibri di bilancio e incidere sulla sostenibilità finanziaria, sia in termini di competenza sia in termini di cassa”.

I revisori dei conti del Comune di Agrigento forniscono un parere positivo, ma molto critico, al bilancio consuntivo 2017, che arriverà in aula il prossimo 9 maggio. “Questo collegio – continuano i revisori - nel porre in essere una intensa attività (tecnico–contabile), ha permesso, tra le altre cose, di mettere in evidenza diversi debiti fuori bilancio dell’Ente e i contenziosi in essere al fine di poter imputare e/o prevedere in bilancio le somme necessarie a dare copertura evitando ulteriori aggravi di spesa derivanti da possibili e successive procedure legali. L’ente – dice ancora il collegio - non ha ancora provveduto alla quantificazione degli accantonamenti per le passività potenziali, mentre per quelle derivanti dal contenzioso in essere risultano insufficienti. Si ritiene che tale mancata attività – continua il collegio - abbia comportato una non corretta rappresentazione dei dati di bilancio determinando un diverso risultato di amministrazione”.

I revisori avevano già bocciato il consuntivo 2017 nei mesi scorsi, costringendo gli uffici e la giunta a realizzarne un altro che tenesse conto delle osservazioni avanzate dal collegio.