Referendum sui confini tra Agrigento, Favara e Aragona: si vota il 5 maggio

Rettifica dei confini tra Agrigento, Favara e Aragona: è il tempo di consultare le urne.

Dopo anni di rinvii, attese e promesse mancate, questa mattina gli amministratori dei tre comuni si incontreranno nel capoluogo per firmare il provvedimento che disporrà materialmente la consultazione referendaria che potrebbe tenersi il prossimo 5 maggio. Per facilitare le operazioni di voto, stando a quanto finora trapelato, si potrebbero istituire dei seggi speciali nei comuni interessati.

Al voto potranno andare tutti i cittadini residenti, anche se materialmente il quorum sarà calcolato unicamente su coloro che sono residenti nelle porzioni di territorio che saranno interessate dalle modifiche. Quella più popolosa è certamente Favara Ovest (che risulta dal referendum del 2010 territorio di Agrigento). Un risultato, quello dell'arrivo alla consultazione referendaria a cui si arriva dopo anni in cui la rettifica dei confini sembrava sempre dietro l'angolo, con una commissione specifica dedicata tra i due comuni presieduta dagli ex consiglieri comunali Antonio Palumbo e Giuseppe Di Rosa. Se il filo della vicenda era stato ripreso dopo l'elezione di Lillo Firetto di recente era stato il deputato regionale del M5S Giovanni Di Caro a sollecitate la Regione perché si provvedesse a firmare il decreto di autorizzazione al voto cui oggi si sta aggiungendo appunto il provvedimento di fissazione delle consultazioni.

Con il voto, comunque, non si esauriscono i passaggi burocratici della vicenda, dato che sarà necessario che, soprattutto i comuni di Agrigento e Favara, in una fase successiva concordino alcuni aspetti soprattutto per quanto riguarda le imposte comunali e i costi per il servizio di igiene ambientale concernenti proprio Favara Ovest.