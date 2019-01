Referendum confini tra Favara, Agrigento e Aragona, spunta il problema quorum

Rettifica dei confini tra Agrigento, Favara e Aragona, firmato il decreto di autorizzazione da parte dell'Assessorato regionale Enti locali sorge un problema di natura numerica che finora si era sperato non sorgesse: il quorum.

Infatti, se si è sempre sostenuto che al voto sarebbero andati solo i residenti delle zone oggetto delle modifiche (soprattutto i cittadini di Favara Ovest, che sono il numero maggiore ma anche quelli che forse vivono la situazione più paradossale e disagevole) adesso leggendo il provvedimento firmato dall'assessore regionale Bernadette Grasso si scopre che il Dipartimento ha ritenuto che l'intero corpo elettorale dei tre centri ha un "legittimo interesse" ad esprimere la propria preferenza all'operazione. Questo moltiplica come evidente in modo esponenziale gli aventi diritto al voto e, al contempo, innalza l'asticella del quorum necessario perché il referendum sia valido fino a quota - cosa più, cosa meno - 50mila elettori.

Una situazione ingestibile che rischia, semplicemente, di far saltare tutto. Così oggi l'unica speranza è la deputazione agrigentina, affinché ottenga la revoca del decreto (del quale è apparso un "errata corrige" che però è identico al precedente) o quantomeno la modifica di un punto essenziale: la stessa legge che autorizza il referendum in situazioni di questo tipo, infatti, consentirebbe di ritenere portatori di legittimi interessi solo i cittadini delle aree oggetto della rettifica, e non tutti gli abitanti dei tre centri.