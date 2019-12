La rettifica dei confini tra Agrigento, Aragona e Favara è legge

Con 46 voti favorevoli l'Assemblea regionale siciliana ha approvato la revisione dei confini tra Agrigento, Aragona e Favara.

Il ddl, prodotto dalla giunta regionale nei giorni scorsi e portato in aula in tempi record (necessari per recuperare ai decenni persi) una volta che sarà pubblicato in gazzetta ufficiale sarà ufficialmente legge. Particolarmente attesa la modifica dei confini che riguarda Favara ovest, unica porzione intensamente abitata tra quelle oggetto della modifica dei confini.

"Oggi - dice il deputato Giovanni Di Caro - è stato un grande onore per me poter dire a miei concittadini bentornati finalmente a casa”.

"Finalmente - commenta il sindaco Anna Alba - mettiamo la parola fine all'annosa questione di Favara Ovest. Il nostro augurio va a questa nuova comunità. Ci siamo......addio Ovest".