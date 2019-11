Rettifica dei confini tra Agrigento, Favara e Aragona: c'è il disegno di legge

Rettifica dei confini tra Agrigento, Favara e Aragona, importante passo avanti. La giunta regionale ha infatti approvato il disegno di legge che, a cinque mesi dal risultato plebiscitario del referendum (almeno limitatamente ai residenti delle zone oggetto delle modifiche) apre ufficialmente alla discussione in sala d’Ercole del progetto di modifica delle linee che dividono i tre centri.

La Giunta regionale, infatti, approvando il disegno di legge in questione consentirà alla 1a commissione Ars di dare il dovuto parere che è propedeutico ed essenziale per il passaggio all’Assemblea regionale per la dovuta approvazione che di fatto modificherà i confini sulla carta geografica. Tra le aree oggetto della modifica c'è, soprattutto, il quartiere di Favara Ovest.

I Comuni nei prossimi mesi dovranno concludere tutte le procedure connesse alla gestione delle questioni burocratiche ed economiche tra i due centri.