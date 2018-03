Favara Ovest, rettifica dei confini: verso la consultazione referendaria

“E’ in trattazione in consiglio comunale il punto relativo alla ridefinizione dei confini tra Agrigento, Favara ed Aragona". A renderlo noto è il vice sindaco di Agrigento, Elisa Virone. "Si prosegue senza esitazione lungo la via tracciata sin dall’insediamento di questa amministrazione: la volontà cioè di sottoporre a consultazione referendaria la variazione dei confini - ha spiegato Elisa Virone - . Una volta sopraggiunta l’approvazione del consiglio comunale verrà effettuato l’immediato inoltro agli uffici regionali competenti affinché curino, dopo le valutazioni di competenza, l’indizione della consultazione referendaria volta a risolvere e definire questa lunga questione agrigentina”.

Pur dovendo curare, attraverso gli uffici, tutti gli adempimenti necessari, non sfugge a questa amministrazione la valenza sociale e politica di questa delibera per porre fine ad una vicenda paradossale che si protrae da decenni e che ha generato talora contraddizioni delicate.