Reti fognarie ostruite in viale Emporium, puzza e pericolo per la salute pubblica

La fognatura di viale Emporium si è otturata e scaricava nelle acque bianche. La scoperta è ad opera del Comune di Agrigento, il quale, su segnalazione di alcuni residenti, ha effettuato dei sopralluoghi nei giorni scorsi in viale Emporium e via Piscopo, a San Leone. Questo ha consentito di verificare che, proprio all'incrocio tra le due vie la rete fognante è ostruita.

"L'ostruzione suddetta - scrive il Municipio - è causa di uno sversamento di reflui non trattati nella condotta delle acque bianche, con conseguente inquinamento ambientale e pericolo per la salute ed igiene pubblica". Queste reti, infatti, dovendo teoricamente solo raccogliere l'acqua piovana e condurla verso i corsi d'acqua e il mare. Se invece raccoglie qualcos'altro, l'effetto è tutt'altro che positivo sull'ambiente e la qualità della balneazione.

Così l'ente, accertata l'esistenza dell'ostruzione, aveva chiesto a Girgenti Acque lo scorso 15 giugno di spurgare la condotta ed eliminare il "tappo". Indicazione che il gestore però non ha ottemperato, tanto che adesso è attraverso un'ordinanza sindacale firmata dal primo cittadino, Lillo Firetto, che si torna ad intimare al privato la bonifica dei luoghi, con l'annuncio di un eventuale ricorso all'autorità giudiziaria in caso le indicazioni fossero nuovamente non ascoltate.