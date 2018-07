Rete ospedaliera, La Rocca Ruvolo: "Non ci saranno tagli per la sanità agrigentina"

“Sulla nuova rete ospedaliera sono state alimentate artatamente delle polemiche infondate per motivazioni politiche. Nulla sarà tolto alla sanità agrigentina”. Il deputato regionale Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della Commissione Sanità all'Ars, all'alba del percorso parlamentare per l'approvazione della nuova struttura degli ospedali siciliani fa il punto e garantisce l'impegno a tutela dei cittadini della nostra provincia.

Un impegno che vedrà l'Assemblea regionale impegnata nei prossimi mesi e che ha finora suscitato polemiche feroci a tutti i livelli, con numerosi allarmi lanciati da associazioni, sindacati e sigle di categoria che, chi più chi meno, hanno tutti lasciato intravedere il rischio di tagli orizzontali al servizio sanitario soprattutto per quanto riguarda il capoluogo.

A questo hanno fatto seguito ipotesi di vario tipo sulla possibilità di un vero e proprio disegno finalizzato a rafforzare altri centri della provincia a scapito di Agrigento.

“Mettiamo in chiaro che io sono pazientecentrica: per me il bene superiore è quello dei cittadini che hanno bisogno di cure - replica secca La Rocca Ruvolo -. Nessuno, nemmeno ad altri livelli, vuole penalizzare un territorio piuttosto che un altro, ma bisogna partire da una considerazione di fatto: la nostra provincia è molto vasta ed è servita da una rete viaria non adeguata. Se, per esempio, si mantiene un reparto a Sciacca o lo si potenzia, non si sta facendo un regalo a nessuno, ma è un principio di buon senso, perché il saccense non si recherebbe ad Agrigento, ma andrebbe a Palermo. Si tratta quindi di dare ossigeno a territori che oggi sono isolati ed evitare il fenomeno, oggi estremamente significativo, dell'emigrazione sanitaria verso altre province”.