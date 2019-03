Lavori per la nuova rete idrica al via: a breve potrebbe arrivare il finanziamento

Nuova rete idrica per la città di Agrigento, trovata una soluzione che potrebbe sbloccare l'attuale situazione di immobilismo peggiorata, tra l'altro, dall'interdittiva antimafia ai danni della Girgenti Acque e la seguente gestione commissariale.

Oggi pomeriggio durante un tavolo tecnico alla Regione, infatti, è arrivato l'ok all'ipotesi di rimodulazione del progetto ad opera dell'Ati, che stralcerà dagli oltre 31 milioni di lavori complessivi i soli 26milioni di parte pubblica, superando appunto i problemi relativi alla presenza di un ormai ex gestore. Quindi bisognerà eliminare alcune cose, anche se in molti contano sulla possibilità di recuperare ulteriori somme con i ribassi d'asta, dato che il progetto, e questa è la seconda novità, verrà messo a gara d'appalto. "Il Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti adesso può comunicare all'Ati il finanziamento - chiarisce il sindaco Firetto - e chiedere di procedere alla rimodulazione del progetto iniziale e di avviare le procedure di gara. Una conquista per gli agrigentini, che hanno assistito a decenni di promesse mai mantenute accollandosi con pazienza illimitata i disagi nell'erogazione e l'onere di costi di una rete vetusta e colabrodo".

Il progetto verrà ovviamente calibrato lì dove c'è maggiore bisogno, andando cioè ad interessare le porzioni di rete in condizioni peggiori affinché si riduca al momento l'enorme dispersione d'acqua nel sottosuolo che in alcuni punti supera anche l'ottanta per cento.