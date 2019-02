Davide Lo Presti: " Mancata sfilata dei gruppi in via Atenea, siamo a fianco dei commercianti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il presidente dell'associazione politico-culturale "Restiamo ad Agrigento" ed ex assessore e consigliere comunale, Davide Lo Presti, interviene sulla mancata sfilata dei gruppi folcloristici in via Atenea nella giornata conclusiva della festa del Mandorlo in Fiore, domenica 9 marzo.

"La sfilata dei gruppi folcloristici in via Atenea - spiega - rappresenta una tradizione a cui tutti gli agrigentini sono affezionati ed un'opportunità economica per gli esercizi commerciali. Non prevedere il passaggio dei gruppi nella più importante e bella via cittadina, oltre ad interrompere una tradizione ultradecennale, darebbe un ulteriore colpo di grazia ad un centro storico agonizzante e cagionerebbe un nocumento economico ai commercianti. Faccio appello a chi di dovere affinchè individui, pur nel rispetto delle normative sulla sicurezza, una opzione che possa contemperare le diverse necessità in campo e che consenta lo svolgimento della sfilata dei gruppi. L'associazione che presiedo si pone a fianco dei commercianti di via Atenea e presenzierà ad ogni iniziativa in favore degli stessi".