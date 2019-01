Restauro e valorizzazione del patrimonio della Valle, pronti 250 mila euro

Quasi 95 mila euro per la sistemazione degli impianti di Casa Sanfilippo, il restauro di una casa diroccata in prossimità del Cardo I e il completamento della casa di Porta II e ben 150 mila euro per il restauro e la conservazione dell’ambiente e del paesaggio di Poggio Meta e dell’area del tempio di Vulcano. Il Parco archeologico Valle dei Templi continua – e lo dimostrano questi ultimi due provvedimenti, firmati dal direttore Giuseppe Parello, - a mostrare attenzione non soltanto per le scoperte, ma anche per il recupero e il mantenimento del patrimonio esistente.

Il Parco archeologico ha approvato i due sistemi di gara ed ha fatto gli impegni di spesa. Lavori questi che, una volta aggiudicati, andranno ad aggiungersi ad altri già preventivati o in corso. “Ci stiamo occupando anche del restauro paesaggistico – ha tenuto ad evidenziare, ieri, il direttore del Parco archeologico Giuseppe Parello - . Sistemeremo il patrimonio esistente e collocheremo anche delle nuove piante. Oltre, naturalmente, ad occuparci anche dell’adeguamento degli impianti, così come faremo per Casa Sanfilippo, e del restauro di un immobile che è cadente”.

Sempre in materia di manutenzione del paesaggio, l’ente ha impegnato 25 mila euro per la manutenzione del paesaggio nelle aree a Sud della collina dei Templi. Per poco più di 65 mila euro, infine, il Parco ha dato l’incarico all’impresa individuale che si occuperà della realizzazione dell’impianto di illuminazione dei vialetti e dei marciapiedi afferenti gli ingressi di Giunone e del realizzando ingresso presso la ex scuola rurale. L’importo a base d’asta era di 79.308 euro e l’impresa – la Marrano Vincenzo di Catenanuova – ha offerto un ribasso del 35,99 per cento.