Restano in panne con l'auto e i carabinieri li soccorrono, trovati con un chilo di droga: tre arresti

Restano in panne con la propria autovettura, all'altezza dello svincolo Bonfornello, lungo l'autostrada A/19 Palermo-Catania, e una pattuglia dei carabinieri, mentre era in transito, si ferma per dar loro soccorso. I militari dell'Arma avevano, del resto, notato la macchina dal cui vano motore fuoriusciva fumo.

"Notando subito un atteggiamento impaurito e nervoso - ha ricostruito il comando provinciale dell'Arma di Palermo - i carabinieri della compagnia di Cefalù hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare. E i tre agrigentini sono stati trovati in possesso di dieci panetti di hashish, dal peso complessivo di un chilo, e un involucro di plastica contenente marijuana, dal peso complessivo di 6 grammi. Droga custodita in uno zainetto scolastico riposto nel portabagagli". La sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata al laboratorio analisi del comando provinciale di Palermo per le analisi qualitative e quantitative.

I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno arrestato - per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente - Ivan Daniele Losi, 44 anni; Marco Oliva di 20 anni e Bah Abdallah di 34 anni. Gli arrestati sono stati portati alla casa circondariale “Cavallacci” di Termini Imerese in attesa del rito direttissimo.

Dopo la convalida degli arresti, il giudice - ha ricostruito sempre il comando provinciale dei carabinieri di Palermo - ha disposto la custodia cautelare in carcere per Losi e Bah e l'’immediata liberazione per Oliva.