"Aggredirono poliziotti per fare fuggire sorvegliato speciale", 4 condanne

Aggredirono una volante della polizia per consentire la fuga di un soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale, adesso arrivano le condanne. La vicenda è raccontata dall'edizione in edicola del quotidiano La Sicilia.

I fatti risalgono al 17 luglio 2018, quando gli agenti individuarono in via Platone, nella zona di Bonamorone, Salvatore Camilleri, in quel momento sottoposto a sorveglianza speciale, impegnato a partecipare ad una festa nei pressi di un chiosco-bar. Proprio per impedire che i poliziotti portassero via Camilleri (che è fuggito, ma si è poi consegnato alle forze dell'ordine) sono intervenuti alcuni presenti che hanno aggredito, spintonato e minacciato i poliziotti.

Il giudice, con rito abbreviato, ha alla fine deciso la condanna di Maurizio Camilleri, 41 anni (padre di Salvatore), Salvatore Salamone di 32 anni e Alfonso Alongi di 23 anni a sei mesi di reclusione e di e Calogero modica, 36 anni, a 11 mesi di reclusione. I reati contestati vanno da favoreggiamento personale a resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale,