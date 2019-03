Bilancio comunale 2017, stalciati oltre 21 milioni di euro di residui attivi

Il bilancio consuntivo 2017 parrebbe pronto ad essere approvato dalla giunta comunale ma, prima, l'amministrazione sta facendo i conti con i tanto noti resiudi attivi e passivi.

Così giusto ieri è stato approvato un riaccertamento di queste somme che graverà sul futuro per olre ventuno milioni e mezzo di euro di importi che si è ritenuto non fossero più in grado di trasformarsi in reali incassi. Un passaggio consumatosi dopo che, nei mesi scorsi, i revisori dei conti nell’analizzare la precedente versione prodotta dagli uffici di questo rendiconto ritennero “carente la documentazione e l’adeguata giustificativa dell’eliminazione e/o del mantenimento dei residui” e manifestarono preoccupazione per “l’elevato importo dei residui attivi anche con un’anzianità superiore a 5 anni, i cui incassi attuali sono in molti casi irrisori e le cui previsioni di entrata risultano essere di difficile esazione non risultano garantite”.

Le segnalazioni dei revisori vennero inizialmente contestate dal Comune, che oggi è stato però costretto a convenire di fatto con quelle rilevazioni prevedendo un serio accantonamento degli importi e, dal bilancio 2019, un accantonamento della spesa.