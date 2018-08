Residenti si improvvisano netturbini per un giorno, ripulito il centro storico

Hanno ripulito parte del loro quartiere, improvvisandosi netturbini per un giorno. Si tratta dei residenti della via Fodera, in pieno centro storico e nei pressi della salita Cognata. Sono i componenti della “Social street”. Guanti, sacchi e scopa alla mano, ripulendo tutta quanta la zona.

Un colpo d’occhio che, è stato supportato dal gruppo Facebook: Il centro storico di Agrigento.

“Questo deve far riflettere, non solo la nostra amministrazione, ma anche i cittadini – riferiscono i residenti - in quanto ciascuno dovrebbe sempre e comunque trattare e rispettare la nostra città come se fosse casa propria, perché lo è”.