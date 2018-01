Assegnazione dei loculi, il sindaco D'Angelo: "Tutto fatto con trasparenza"

“La costruzione e l'assegnazione di loculi cimiteriali affidata con metodi ritenuti illegittimi, senza alcun bando pubblico, ad associazioni private senza alcun controllo”. Questa la denuncia dei consiglieri comunali di Ravanusa.

Pronta la risposta del sindaco Carmelo D’Angelo. “L’amministrazione comunale ha dato seguito alla deliberazione del Consiglio comunale del 27 luglio 2016 in cui è stata approvata la variante del Piano Regolatore Cimiteriale ed alla deliberazione della giunta municipale del 12 ottobre 2016 che approva l’atto di indirizzo per l’assegnazione del suolo cimiteriale. Le tariffe sono state determinate da apposita determina sindacale . Non risultano assolutamente irregolarità amministrative da richiedere la 'revoca in autotutela'".

"Così come anche riportato dal segretario generale , l'amministrazione - commenta D'Angelo - nella piena consapevolezza di avere agito con la massima trasparenza e nel pieno rispetto della legge e dei regolamenti, esprime soddisfacimento per l’assegnazione dei lotti ai cittadini di Ravanusa riuscendo ad ottenere un risultato positivo sotto diversi aspetti: Ha consentito alle famiglie di avere uno spazio all’interno del cimitero di via olimpica nel pieno rispetto della variante approvata dal Consiglio comunale, in contro tendenza alla volontà politica precedente, di dichiarare saturo il cimitero di via olimpica per affidare a privati la gestione di un nuovo cimitero; ha permesso alle casse del Comune di Ravanusa di introitare centinaia di migliaia di euro grazie alla concessione di questi spazi salvaguardando il bilancio comunale ed infine. Ha realizzato indirettamente uno sviluppo economico per le maestranze locali e per tutto l’indotto dell’arte funeraria (settore economicamente rilevante nell’economia di Ravanusa) che grazie alla realizzazione di tombe, monumentini e cappelle di famiglia e di loculi cimiteriali potranno godere di un momento di ripresa pur nella difficile congiuntura economica che stiamo attraversando".