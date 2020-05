Un reparto di Malattie infettive a Ribera, Mancuso: "Non ho ricevuto comunicazioni"

Agrigento, ora più che mai, ha una priorità: il reparto di Malattie infettive al “San Giovanni di Dio”. Nei giorni scorsi, il direttivo dell’Asp, aveva rassicurato tutti, quel reparto si farà. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna del quotidiano La Sicilia, voci di corridoio davano quasi per certo l’apertura di un centro di rilevanza regionale all’ospedale fratelli Parlapiano di Ribera. In lista vi erano luminari con attrezzatura d’ultima generazione. Uno stravolgimento, dunque, rispetto alle previsioni.

"Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione in merito merito - dice il direttore sanitario dell’Asp, Gaetano Mancuso -. Ciò non esclude che, magari, le autorità regionali stiano facendo le proprie valutazioni in base alle quali successivamente potremmo ricevere le opportune determinazioni. E’ una valutazione che non posso fare. La macchina amministrative prevede altro? Andrebbero rivisitati l’atto aziendale e la rete ospedaliere”. E sulle presunte dimissioni di Giuseppe Augello direttore sanitario del “Barone Lombardo”, Mancuso risponde così: “Non ho ancora parlato con lui”.