"Italia Viva" arriva in provincia: ecco chi sono i nuovi Renziani

Il nuovo movimento di Matteo Renzi, "Italia Viva" si ramifica in provincia di Agrigento. In vista della presentazione formale del partito nell'Isola, è già il caso di fare il punto su un'area che al momento sembra pronta ad accogliere esponenti di tutti i "credi" politici.

I "Comitati di azione civile” in provincia sono diversi: il comitato “Agrigento Oltre”, coordinato dal già segretario provinciale della Cisl Maurizio Saia; il comitato “Luigi Sturzo”, coordinato dall’ex assessore e già vicesindaco Massimo Muglia; il comitato “Agrigento Viva” con a capo l’avvocato Ignazio Valenza; un comitato a Lampedusa, chiamato “Società aperta”, con a capo il Piddino Peppino Palmeri, già consigliere comunale e il comitato “Italia Viva Agrigento”, coordinato dall’ex consigliere comunale di area dimauriana Alfonso Vassallo. Questi sono indicati come oggi tra i più attivi, anche in termini di tesseramento, che comunque si effettua on line e non avrebbe raggiunto ad oggi numeri particolarmente rilevanti.

Ci sono poi il comitato di Agrigento “Girgenti Viva”, coordinato da Enzo Barbaro; il comitato “Progresso e sviluppo” di Naro con a capo Giovanni Cumbo ; il comitato “Crescita Raffadali”, coordinato da Giuseppe Farruggia (ex Megafono, salvo problemi di omonimia) e un circolo a Sciacca, “Sciacca Viva”, coordinato da Gabriele Grisafi.

Al momento, oltre ai consiglieri comunali di Sciacca dell'area Cusumano, non ci sono gruppi politici già pronti ad innalzare la bandiera renziana, anche se al momento ci sarebbero alcuni sindaci che si sono avvicinati ad Italia Viva: tra questi il primo cittadino di Santa Margherita Belice, Franco Valenti.