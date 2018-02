Responsabilità dei medici, un convegno a Sciacca

La ConciliamoFacile srl, organismo accreditato dal Ministero di Giustizia come organismo di mediazione ed ente di formazione per mediatori, organizza, in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo, la Mediaconcil – associazione internazionale mediatori e conciliatori professionisti e gli studi legali Alongi, Vecchio Verderame e Albanese-La Loggia, un convegno dal tema "Mediazione civile e consulenza tecnica in ambito medico. Riflessioni a margine della legge Gelli Bianco", che si terrà a Sciacca il 22 febbraio sala Piraino ospedale Giovanni Paolo II.

L'incontro al quale interverranno il sindaco di Sciacca, il presidente dell'ordine dei medici di Agrigento, il presidente del Tribunale di Sciacca, il professore Antonello Miranda dell'Università degli studi di Palermo e numerosi altri esperti nel settore, ha lo scopo di indurre una riflessione in materia di responsabilità professionale medica e sanitaria e in ordine alle rinnovate competenze per i medici specialisti che svolgono le funzioni di consulente tecnico di ufficio nei giudizio di accertamento tecnico preventivo.

Il medico deve, infatti, oggi dimostrare di possedere specifiche competenze in materia di mediazione al fine di svolgere il tentativo di conciliazione nel corso dell'accertamento tecnico preventivo. A quasi un anno dall'entrata in vigore della legge, ne parliamo in un convegno con i rappresentanti delle categorie professionali mediche e sanitarie del distretto di Agrigento, nell'ottica di offrire ai medici interessati le informazioni per gli imminenti percorsi formativi sulla mediazione che partiranno in tutta la Sicilia ed, in primo luogo, nella provincia di Agrigento. ConciliamoFacile, in collaborazione con l'Università di Palermo, la Mediaconcil e gli studi legali Albanese - La Loggia, Alongi e Vecchio Verderame, organizza infatti un corso sulle tecniche di mediazione proprio al fine di garantire ai medici, consulenti tecnici nelle cause in materia medica e sanitaria, di acquisire le specifiche competenze richieste dalla legge Gelli Bianco per essere inseriti nell'albo previsto dai Tribunali per svolgere le funzioni di consulenti.