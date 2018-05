"Relazione non accettata", incontro fra famiglie finisce in rissa: 3 persone in ospedale

I dissapori e le discordie per una non accettata relazione fra giovani finiscono in una scazzottata. E’ accaduto, nella serata di martedì, in contrada San Giusippuzzu. Tre persone sono finite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, soltanto due – entrambe donne – sono state però refertate con pochi giorni di prognosi dai medici. La polizia di Stato ha avviato le indagini e sta cercando d’appurare se, davanti a quel negozio di contrada San Giusippuzzo, vi sia stata o meno una rissa. Non è chiaro.

A quanto pare, i due nuclei familiari si sarebbero incontrati in contrada San Giusippuzzu per un “chiarimento”: per cercare forse anche di trovare una soluzione a tutte le discordie che, negli ultimi tempi, hanno soltanto creato ansie e dissapori. L’atmosfera si sarebbe però fatta tesa e ben presto sarebbero volate accuse, anche pesantissime. Pare dunque che almeno le due donne sarebbero venute alle mani. Non è chiaro – non risultava esserlo ieri – se anche fra le altre persone presenti, complessivamente una decina, vi sia stata o meno una zuffa.

I poliziotti della sezione “Volanti”, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, ieri, facendo progredire l’attività investigativa, a quanto pare, stavano acquisendo i filmati di varie telecamere di video sorveglianza, impianti posti a presidio di alcuni esercizi commerciali della zona. I filmati, una volta acquisiti, verranno passati in rassegna per stabilire – e se dal caso perseguire d’ufficio – se vi sia stata o meno una rissa. Ieri, c’erano elementi per ipotizzare soltanto una lite fra due donne: coloro che sono finite, appunto, in ospedale e che – stando ai referti dei medici – hanno riportato pochi giorni di prognosi. Lite per la quale eventualmente i poliziotti potrebbero procedere - qualora le persone coinvolte lo ritenessero utile - soltanto a querela di parte.

I poliziotti della sezione “Volanti” hanno comunque, almeno per quanto riguarda le motivazioni che hanno scatenato il presunto tafferuglio, il quadro chiaro. Vi sarebbe stata una relazione, fra giovani, entrambi maggiorenni, non condivisa e non accettata dalle famiglie. L’incontro chiarificatore s’è dunque trasformato in un’occasione di scontro. E anche fisico. Gli agenti della sezione “Volanti”, per procedere d’ufficio e fare scattare delle denunce alla Procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di rissa, dovranno fare chiarezza sul numero delle persone che sono venute alle mani.