Fase 3 e movida, il prefetto: "Assembramenti difficili da gestire, servono regole comuni"

Per contrastare il rischio di assembramenti, come quelli registrati nello scorso fine settimana a San Leone, il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha convocato i sindaci dei comuni costieri della provincia per discutere e concordare, con gli enti locali, delle regole condivise per la gestione movida.

Al vertice, in videoconferenza hanno partecipato anche l’assessore regionale al Terrirorio e Ambiente, Totò Cordaro e il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello. L’elevato numero di giovani in strada e gli abusi di sostanze alcoliche, oltre che per il rischio di una ripresa dei contagi da Coronavirus, fa temere anche per le cosiddette “stragi del sabato sera”.

“Se introduciamo delle regole minime – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il prefetto Maria Rita Cocciufa – saremo nelle condizioni di potere fare meglio i controlli”.