Regista agrigentino vola in Francia, Simone Cusumano dirigerà un film

Sarà un regista agrigentino a girare il film “Bitterlove”. La produzione francese della “Dk Films” ha scelto Simone Cusumano. Giovane di talento che è volato in Francia per dirigere un film che vanta un cast di tutto rispetto. Tra le protagonista anche l'attrice, stilista, autrice e sceneggiatrice, Donka Stankovski, che negli ultimi anni ha partecipato in diversi film e serie Tv, tra questi anche Titanic, con Jean Claude Van Damme e tanti altri noti attori.

Nel gennaio di quest’anno, la casa cinematografica, Dk-Films ha dato l’assenso della produzione alla sceneggiatrice di "Bitterlove", la quale ha dichiarato in una delle interviste rilasciate, alle tv francesi, di voler coinvolgere, in questo nuovo progetto cinematografico l’agrigentino, Simone Cusumano. Nel cast anche il famoso attore ed ex pugile, Stilian Keli al quale è affidato il ruolo di co-protagonista di questo Film. Keli è conosciuto soprattutto per il suo ruolo nel film, "The Last Inquisitors".

"Sono felice che, trai tanti tegisti, hanno scelto me per la regia di questo film – ha detto Cusumano -. Con Donka mi sono trovato subito bene ed in sintonia per il lavoro che dobbiamo fare, sono sicuro che questo è solo l’inizio di una lunga serie di progetti, che faremo assieme".

Bitterlove è un film inglese con una trama ben riconoscibile. È un progetto con l'obiettivo di far riflettere le persone sui problemi quotidiani. La sceneggiatura è basata su fatti veri e questo lo rende accessibile a un vasto pubblico.

Il film racconta la storia di cinque amiche d'infanzia, separate, l'una dall'altra, dal destino della vita, si ripromettono a 10 anni, tuttavia, la distanza per tenersi in contatto; ma possono vivere fino a quella promessa? Il film racconterà la loro verità.