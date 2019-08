Comuni senza bilanci, in arrivo una pioggia di commissari

Comuni con bilanci non approvati, arrivano decine di commissari. Ad incaricarli è stata la Regione Siciliana come, sostanzialmente, fa almeno una volta l'anno.

Funzionari sono stati nominati per la mancata approvazione del previsionale 2019/2021 per Agrigento, Alessandria della Rocca, Bivona, Calamonaci, Campobello di Licata, Canicattì, Cianciana, Comitini, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Ravanusa, Realmonte, Ribera, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sciacca e Villafranca Sicula. Leggermente più lungo l’elenco dei commissariamenti per i consuntivi 2018

Ad oggi a non aver approvato, o trasmesso le delibere, sono Agrigento, Alessandria della Rocca, Bivona, Calamonaci, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Cianciana, Comitini, Grotte, Lampedusa e Linosa, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Ravanusa, Realmonte, Ribera, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano di Quisquina, Sciacca e Siculiana.