La Regione premia i "virtuosi" della differenziata, ecco i 21 Comuni agrigentini

Sono otto i comuni agrigentini più "virtuosi" che hanno superato il 65 per cento di raccolta differenziata nel 2017. Si tratta di Sant'Angelo Muxaro, Sambuca di Sicilia, Joppolo Giancaxio, Ribera, Grotte, Castrofilippo e Santa Margherita Belice. Il lavoro delle amministrazioni sarà premiato domani a Catania, nel centro fieristico "Le Ciminiere", dove si svolgerà il decimo Salone internazionale dell'ambiente "Progetto Comfort".

Riconoscimenti anche per i comuni la cui percentuale di raccolta differenziata si è attestata tra il 50 ed il 65 per cento. Nell'Agrigentino ce l'hanno fatta altri tredici comuni, precisamente: Comitini, Montevago, Realmonte, Lucca Sicula, Santo Stefano Quisquina, Bivona, Menfi, Casteltermini, Porto Empedocle, Villafranca Sicula, Siculiana, Montallegro e Calamonaci.

“Premiamo i comuni siciliani che rappresentano un modello di riferimento per la raccolta differenziata, anche nella speranza che possa essere da stimolo per tutte le altre amministrazioni che fanno precipitare l’Isola all’ultimo posto in Italia”, ha commentato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Alla premiazione saranno presenti, oltre il presidente Musumeci, l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di Pubblica utilità, Alberto Pierobon, il dirigente generale del dipartimento Acqua e rifiuti, Salvo Cocina, e i presidenti delle Srr, le Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti della Sicilia.

“Vogliamo valorizzare - aggiunge il governatore - le buone pratiche di raccolta differenziata di oltre cento Comuni e i loro modelli di successo che consentono a cinquecentomila siciliani di vivere in un contesto civico ed ecologico di livello europeo per la gestione dei rifiuti. Ma questa mappa a macchia di leopardo deve essere colmata con l’impegno di tutti, a cominciare delle grandi città capoluogo”.

La cerimonia di premiazione inizierà dopo l’inaugurazione della decima edizione del Salone internazionale per l'ambiente ‘Progetto Comfort’ che, anche quest'anno, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, di imprese e della comunità scientifica, impegnati sul fronte del rispetto per l'ambiente e della raccolta differenziata.