Pullara: "Nomina di Scavone ad assessore regionale di alto profilo"

A Mariella Ippolito, dimessasi qualche settimana fa, va la nostra stima e il nostro apprezzamento per il lavoro svolto in questi mesi. Ha saputo affrontare le innumerevoli emergenze sociali ed occupazionali dell’isola, dando un contributo di qualità, impegno, dedizione ed umanità”. Così si esprime il capogruppo Popolari e Autonomisti Idea Sicilia On. Pullara sull’avvicendamento che vede oggi Scavone alla guida dell’Assessorato della Famiglia, Politiche sociali e lavoro.

“La nomina di Antonio Scavone nasce dall’esigenza di garantire un naturale avvicendamento delle cariche, salvaguardando al contempo la continuità di un lavoro che è già partito bene. Sono soddisfatto perché il nuovo Assessore, Direttore medico e capo Dipartimento di radiologia dell’ARNAS Garibaldi di Catania, già deputato e senatore nazionale e da sempre vicino al gruppo Autonomisti Sicilia, è un uomo di spessore che saprà muoversi efficacemente nell’assolvimento dei delicati compiti che richiede il suo ruolo: sono certo che saprà trovare soluzioni adeguate alle varie emergenze di settori di grande importanza ed al centro del dibattito politico attuale come quello della crisi occupazionale che investe in particolare i nostri giovani. Sono proprio loro che hanno bisogno di una politica proattiva, che compia scelte coraggiose e che dia le giuste soluzioni agli annosi problemi che coinvolgono numerose fasce sociali che vivono ancora gravi disagi economici e assistenziali, mi riferisco ai disabili, ai disoccupati, finanche ai lavoratori coinvolti nella formazione professionale. Al Dr. Scavone - conclude l’onorevole- auguro buon lavoro. Sono certo che il suo contributo sarà fondamentale per il rinnovamento e il rilancio della Sicilia”.