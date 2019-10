Un impianto di compostaggio a Ravanusa, arrivano soldi dalla Regione

Impianti pubblici di smaltimento dei rifiuti, si lavora per l'apertura nella zona industriale di Ravanusa di uno stabilimento di compostaggio a digestione anerobica.

"Oggi in IV commissione ho audito il sindaco di Ravanusa, il dirigente Cocina, la Srr di Agrigento e i progettisti del Comune di Ravanusa per cercare di superare alcune criticità ovvero per dare una sensibile accelerazione alla realizzazione di un nuovo e moderno impianto di compostaggio a servizio di Ravanusa e comuni limitrofi". Queste le parole di Savarino, che poi ha continuato

"Vi era un dubbio sulla tecnologia scelta nella redazione del progetto, superata questa perplessità, oggi stesso, la SRR invierà il progetto in assessorato per avviare l’iter autorizzativo. Ed ancora, alla presenza del sindaco Di Ventura e dei vertici della Sea, sulla base di un report inviato alla Commissione dal prefetto Caputo, ho trattato la 'questione Canicattì', colpita da roghi di rifiuti nei giorni scorsi. Ci sono diverse criticità dovute probabilmente sia ad alcune inadempienze contrattuali, sia alla scarsa sensibilizzazione dei cittadini rispetto al tema ambientale. Per questo abbiamo sollecitato il Comune ad attivare tutte le misure necessarie a pretendere una corretta esecuzione del contratto ed a portare avanti progetti di educazione ambientale. E’ necessario che la gente capisca l’importanza del differenziare ed i rischi a cui esponiamo noi stessi ed i nostri figli nel porre in essere comportamenti vietati dalla legge, come bruciare i rifiuti. Al fine di rassicurare la cittadinanza ed evitare eventuali allarmismi, abbiamo anche sollecitato l’Arpa ad istituite un comitato tecnico che focalizzi l’attenzione sul Comune di Canicattì, perché tutto vogliamo per questa terra tranne che passi il messaggio che le produzioni non siano di qualità. Quindi che si effettuino tutti i controlli necessari a garantire la salubrità dell’ ambiente.”