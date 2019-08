Aree di sosta e stazioni bus, in arrivo oltre milione di euro dalla Regione

Oltre un milione e trecentomila euro in arrivo per la provincia di Agrigento per la realizzazione di parcheggi e aree di sosta che possano allegerire il traffico veicolare nelle nostre città.

Il finanziamento copre quattro progetti che, a loro volta, rientrano nella tranche del "Piano Parcheggi" messo in campo dal Governo Musumeci a supporto delle città al di sopra dei 30mila abitanti.

"Il Governo - ha commentato l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - ha voluto imprimere una decisa svolta a un iter che si prolungava da tempo. Sblocchiamo degli investimenti infrastrutturali di notevole impatto nelle principali città dell'Isola, convinti che una migliore organizzazione della mobilità urbana possa accrescere la qualità della vita dei siciliani, la vivibilità dei centri, ma anche diventare elemento di sviluppo facilitando gli spostamenti delle persone".

I progetti ammessi a finanziamento riguardano Canicattì (piazza Nassirya), Favara (via Capitano Callea e Piazzale Giochi), Licata (parcheggio di interscambio + terminal Bus in piazza Baldoni) e Agrigento (piazzale Ugo La Malfa). Quest'ultimo progetto è stato donato all'Amministrazione comunale dalle autolinee Sais e ha da solo un valore di oltre 400mila euro