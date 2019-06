La storia a lieto fine, la Regione finanzierà le cure di Pasquale Bonfante

E’ stata, in parte, una corsa contro il tempo. Partite del cuore, appelli e altro ancora, eventi utili a raccogliere dei fondi. Soldi che servivano a Pasquale Bonfante per vivere. Il ragazzo che è rimasto coinvolto in un incidente in moto, adesso ha delle speranze in più e può, di certo, guardare avanti con estrema fiducia.

La presidente della sesta commissione sanità dell’assemblea regionale Sicilia, Margherita La Rocca Ruvolo, e l’assessore alla Salute Ruggero Razza ma anche il dirigente Generale del dipartimento pianificazione strategica Mario La Rocca hanno fatto sapere “che è stato espresso parere favorevole da parte della commissione Regionale, al rimborso delle spese mediche e di soggiorno per il giovane Pasquale Bonfante”. Sarà, dunque, la Regione a finanziare le spese per le cure di Pasquale Bonfante.

La richiesta si concretizza con la richiesta di rendicontazione delle spese passate che saranno rimborsate con l’impegno per quelle future.

Una vera boccata di ossigeno e di speranza per i familiari di Pasquale, per i quali quanto accaduto al giovane figlio non è solo una tragedia affettiva ma anche un macigno che economicamente ha un peso insuperabile. La partita della Nazionale Vip Sport e l’incasso devoluto alla famiglia, alleggeriranno delle spese vive , di soggiorno e di viaggio.

La notizia ha colto di sorpresa i genitori di Pasquale, in viaggio verso Innsbruck in Austria per abbracciare il proprio figlio e per raccontargli dell’onda positiva che ha colpito non solo le loro vite ma anche la sensibilità delle migliaia di persone che hanno accolto l’invito della Nazionale Vip Sport e che ora fanno il tifo per lui. “La famiglia Bonfante e la Nazionale Vip Sport ringraziano tutti coloro che a vario titolo hanno reso possibile questo inatteso miracolo”.

Il ragazzo nel marzo del 2018 è rimasto gravemente ferito in uno scontro sulla Palermo – Sciacca. Pasquale era a bordo della sua auto, quando si scontrò frontalmente contro un cambio. A distanza di un anno il ragazzo si trova in uno stato di minima coscienza. La fidanzata Ylenia aveva dato vita ad una raccolta fondi. Il suo gesto aveva commosso tutti.