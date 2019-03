L'erosione costiera minaccia la statale 640, disposte nuove verifiche tecniche

Erosione costiera lungo la statale 640, tra contrada Caos e Porto Empedocle, il tavolo regionale convocato per trovare soluzioni si è aggiornato al prossimo 10 aprile.

L'incontro, al quale hanno partecipato le amministrazioni dei comuni coinvolti, la Presidenza della Regione, il commissario per il dissesto idrogeologico e diversi enti regionali, si è infatti concluso con un aggiornamento dei lavori a circa un mese, disponendo ad ognuno dei presenti, ciascuno per la propria competenza, attività accertamento e studio del fenomeno i questione, al fine di individuare innanzitutto le possibili cause.

Durante i lavori è stato chiarito che Anas monitora la situazione già da quasi 10 anni e che avrebbe in più occasioni sollecitato le amministrazioni locali a prendere provvedimenti specifici. La Regione sarebbe comunque pronta ad intervenire per mettere in cantiere le risorse necessarie ad interventi di contrasto al fenomeno che possano rallentarlo o fermarlo, anche se si teme che il processo sia molto complesso e stratificato, perché provocato magari da un insieme di concause.