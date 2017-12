Regali di Natale, folle corsa dell'ultim'ora fra i centri commerciali e le vie dello shopping

Tour de force dell'ultim'ora per gli agrigentini. Migliaia e migliaia di giovani, e meno giovani, nella giornata di oggi, si sono riversati nei centri commerciali della provincia per gli ultimi acquisti. Nessuno era a "caccia" dell'affare, ma piuttosto dello sconto migliore - quello più alto - per scegliere i regali da collocare, in extremis, sotto l'albero di Natale.

Buona, ad una certa ora addirittura massiccia, l'affluenza degli agrigentini fra Porta di Ponte e le vie Atenea e Gioeni. Grande movimento lungo il viale Leonardo Sciascia, nel quartiere commerciale del Villaggio Mosè, e letteralmente invaso dagli acquirenti ritardatari anche il viale Regina Margherita a Canicattì dove molti esercenti commerciali, cercando naturalmente di fronteggiare la perenne crisi economica, hanno diligentemente tenuto i negozi aperti fino a poco dopo l'orario di chiusura. Una scelta fatta, chiaramente, per accontentare la clientela dell'ultim'ora e per cercare di recuperare il capitale investito.

A presidiare - per garantire la massima sicurezza, oltre che una piena viabilità - il centro di Agrigento sono stati gli agenti della polizia municipale. Diverse le pattuglie dislocate. Polizia e carabinieri si sono invece occupati di prevenire, ed eventualmente reprimere, possibili scippi o rapine. Agenti della polizia di Stato, naturalmente, presenti - secondo quanto era stato disposto dal questore Maurizio Auriemma - in tutti i centri commerciali della provincia che, appunto, sono stati i luoghi maggiormente frequentati per effettuare gli acquisti. Non soltanto dell'ultim'ora.

