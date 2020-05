Reflex Camera per Apple, in copertina anche la Scala dei Turchi

L’agrigentino Fulvio Scichilone è il “padre” dell’applicazione - venduta in ogni parte del mondo - Reflex camera. Il programmatore agrigentino, che negli anni ha scalato le principali classifiche del colosso Apple, oggi porta ancora una volta la Scala dei Turchi, ma anche Punta Bianca, in giro per il mondo.

Tra le nuove copertine per il nuovo aggiornamento di Reflex Camera su Appstore, troviamo le bellezze dell’Agrigentino. Il materiale, secondo quanto fatto sapere dal programmatore, è stato appena approvato da Apple. Foto vetrina per i nuovi filtri in bianco e nero, come sfondo la Scala dei Turchi e Punta Bianca.

Due “diamanti” preziosi dell’Agrigentino. Chiunque aggiornerà la propria applicazione, oggi, potrà innamorarsi - dei due colossi di bellezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery