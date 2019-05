Referendum dei confini, Favara e Aragona: ad Agrigento è trionfo del "si"

Brindisi in piazza e caroselli di auto per le strade, a Favara è scattata la festa per il si alla rettifica dei confini territoriali scaturito dal referendum consultivo. Dai dati forniti dall'ufficio elettorale del Comune di Favara dei 34707 elettori ne hanno votato 3360.

Rettifica dei confini di Agrigento, Favara e Aragona: quorum vicino al referendum

„ “ Referendum, il sindaco Alba: "Possiamo definitivamente dire che Favara Ovest è solo Favara"

Il quorum validante il referendum è stato quello che ha tenuto conto solo dei cittadini residenti nella zona interessata dalla rettifica dei confini, nello specifico, l'ago della bilancia era collocato sulla zona denominata "Favara Ovest" i cui residenti, iscirtti nei registri elettorali del Comune di Agrigento, hanno fatto la differenza per il risultato finale Nella città dei Templi, 780 erano gli elettori residenti nella zona interessata dalla rettifica dei confini, di questi si sono recati alle urne in 609. Ad Agrigento in attesa del dato definitivo il SI ha ottenuto 605 voti (99,34%) il NO invece si è fermato a 4 voti (0,66%).