Un referendum popolare per decidere il futuro del viadotto "Morandi"

Un referendum popolare, da condurre come ancora è da capire, per verificare la volontà popolare sul futuro del viadotto "Akragas II". E' questa l'ipotesi oggi accarezzata dall'amministrazione comunale, che, comunque, attende prima da Anas una proposta progettuale di viabilità alternativa e secondaria. Un progetto, questo, che potrebbe arrivare ad Agrigento a metà di gennaio del 2019. Se l'idea sarà ritenuta fattibile e, soprattutto, se si valuterà che questa potrà eliminare le difficoltà alla viabilità provocate potenzialmente dalla demolizione del viadotto, si potrà procedere alla verifica della volontà popolare sul tema.

La società, dal canto suo, ha sempre sostenuto che l'eliminazione dell'infrastruttura non è un'ipotesi che è stata presa in considerazione e che vi sono i margini per un recupero (certamente costoso) in sicurezza, per quanto si sia strategicamente aggiunto che qualora vi fosse una spinta dal basso in una direzione o in un'altra il privato avrebbe potuto fare le sue valutazioni di merito.

Opportunità che, appunto, arriverebbe con un referendum tra i cittadini agrigentini, nelle more che si avviino i lavori almeno sull'Akragas I, il tratto più corto e oggi anche quello meno malmesso.