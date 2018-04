Reduce di guerra agrigentino compie cento anni, consegnate due medaglie

Compleanno speciale per Ignazio Bonanno, che l'8 aprile ha compiuto cento anni. Nato a San Biagio Platani nel 1918, in occasione del centenario gli sono state conferite due medaglie una al merito di guerra e una medaglia commemorativa del periodo bellico '40-'43. Inoltre, Bonanno ha ricevuto anche un encomio per essere stato in prima linea sul fronte di Tobruk.

"Il 4 aprile del 1939 - racconta il nipote - venne chiamato alle armi in seguito all’entrata in guerra dell’Italia nel secondo conflitto mondiale. Venne arruolato nel sesto gruppo mitraglieri Aosta di Pinerolo con il ruolo di attendente nella cavalleria. Successivamente partì per la campagna della Libia, imbarcato a Napoli e sbarcato a Tripoli 5 giugno del 1940. Stato fatto prigioniero in Libia dagli americani il 24 marzo del 1943 e deportato a Camp Atterboury nello stato dell Indiana, negli Usa, fino al 28 dicembre del 1945.

"La cosa più emozionante - prosegue il nipote - è stata la consegna da parte di un ufficiale superiore dell’Esercito italiano di una lettera scritta da mio nonno nel lontano 1944. La lettera, indirizzata ai suoi genitori che non l’hanno mai ricevuta (credendolo quindi morto per i lunghi sette anni senza ricevere alcuna notizia), riportava notizie circa le sorti di mio nonno e l’indirizzo del campo di prigionia".