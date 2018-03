Boom di domande per il reddito d'inclusione, soldi solo per 400 famiglie

Sono state più di mille le domande presentate per godere del reddito d'inclusione. Sono però solo 400 famiglie che lo potranno ottenere. I numeri - si legge sul quotidiano La Sicilia - sono venuti fuori durante i lavori della terza commissione consiliare, che ha chiesto notizie al Comune.

Rispetto al Rei, sono arrivate 1.146 domande, 313 delle quali sono state respinte perché non conformi. Solo 408 sono state, invece, quelle accolte. Il motivo sta nel fatto che il contributo che sostituisce il sostegno per l'inclusione attiva, è rivolto solo ad una fascia di utenza molto specifica.

Possono fare richiesta solo le famiglie con valore Isee non superiore ai 6mila euro, indicatore Isre non superiore ai 3mila, patrimonio immobiliare, esclusa prima casa, non superiore ai 20mila, e un patrimonio mobiliare non superiore ai 10mila euro.