Reddito di cittadinanza, Agrigento quarta provincia per numero di beneficiari

Una provincia sostanzialmente "povera" dove maggiore sarà l'incidenza del sussidio creato dal governo nazionale. Parliamo di "reddito di cittadinanza", il sussidio (temporaneo e legato a specifiche condizioni) voluto soprattutto dal Movimento 5 Stelle come misura finalizzata a sconfiggere la povertà assoluta.

Ma quanti i beneficiari, su base nazionale e locale? A dare una risposta a questo interrogativo è stata l'associazion Svimez che, appunto, preso a riferimento l'Isee dichiarato dalle famiglie ha potuto individuare quantomeno per grandi linee quanti saranno alla fine i nuclei familiari che potrebbero usufruire del sostegno. In base a questi parametri, in provincia di Agrigento sarebbero 27.900 le famiglie con Isee sotto i 6mila euro annue che quindi potrebbero accedere al reddito di cittadinanza: significa il 16.5% del totale.

La nostra provincia è la quarta per incidenza e numero assoluto in Sicilia, ma la seconda tra i territori di minori estensioni: la “classifica” di Svimez infatti posiziona Palermo al primo posto con 100.800 famiglie interessate (il 20,5% del totale), con Caltanissetta al secondo posto con però sole 21.400 famiglie (il 19,8% del totale). Poi c'è Catania (80.300 famiglie, il 18% del totale) e poi appunto Agrigento.