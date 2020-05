Recuperati i 5 dipinti ex voto rubati al santuario di San Calogero e alla chiesa San Domenico

Il nucleo Tutela patrimonio culturale di Palermo ha restituito all’ufficio Beni culturali dell’Arcidiocesi di Agrigento 5 preziosi dipinti ex voto, provento di furto perpetrati ai danni del santuario di San Calogero e della chiesa di San Domenico. Anche questa riconsegna compone il consuntivo dell'attività operativa - per l'anno 2019 - dei militari del nucleo carabinieri Tutela patrimonio culturale di Palermo.

La ricerca archeologica clandestina rappresenta la più grave forma di aggressione al patrimonio culturale siciliano. Nel 2019, l’attività del nucleo Tpc ha portato al sequestro di 271 importantissimi reperti archeologici illecitamente trafugati. Per quanto concerne i furti di beni culturali, è stata registrata una diminuzione del numero dei reati - i militari tracciano il bilancio a livello isolano - . Infatti i furti commessi, nel 2019, nell’intero territorio siciliano, sono stati 16 a fronte dei 18 dell’anno precedente. Gli obiettivi più colpiti sono stati i luoghi privati e quelli di culto. Inoltre, per quanto concerne l’attività di contrasto al fenomeno della falsificazione delle opere d’arte, nel corso dei controlli su siti web dedicati all’e-commerce, sono state sequestrate 13 opere contraffatte.

La strategia di intervento del Nucleo si è articolata lungo due direttrici fondamentali: l’attività di prevenzione, rappresentata dalle molteplici attività ispettive, e l’azione di contrasto, sviluppata attraverso le indagini di polizia giudiziaria.

Nel corso del 2019, l’attività di prevenzione si è svolta attraverso l’esecuzione di 316 controlli. Questa attività comprende i controlli sulla sicurezza anticrimine dei luoghi della cultura, quali musei, archivi e biblioteche, nonché delle aree archeologiche e tutelate da vincoli paesaggistici. Le verifiche hanno altresì riguardato gli esercizi commerciali di settore, con numerosi controlli amministrativi presso mercatini, fiere ed antiquari che rivestono un ruolo fondamentale per contrastare la ricettazione di beni rubati. Infatti, i dati acquisiti vengono successivamente incrociati con quelli presenti nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Tutela Patrimonio Culturale, la più grande banca dati di opere d’arte rubate al mondo.

Altrettanto incisiva è stata l’azione di contrasto, svolta attraverso indagini di polizia giudiziaria, d’iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria, finalizzate al recupero dei beni culturali trafugati e all’individuazione dei sodalizi criminali operanti nel settore. Nel 2019, sono state deferite in stato di libertà 47 persone per vari reati (prevalentemente furto, ricettazione e contraffazione di opere d’arte) e sono stati sequestrati beni culturali illecitamente sottratti per oltre tre milioni e settecentomila euro. I beni recuperati sono stati riconsegnati a musei, chiese, alla Regione per garantirne la pubblica fruizione.

QUADRO DI SINTESI DELL’ATTIVITÀ PREVENTIVA

Ecco, suddivisi per settore d’intervento, i controlli effettuati nel 2019 per il cui conseguimento il nucleo Tpc di Palermo ha operato in piena sinergia con i reparti dell’Arma territoriale di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani, il Nucleo Elicotteri CC di Palermo e le competenti Soprintendenze:

Verifiche alla sicurezza di musei, biblioteche e archivi 38 Controlli nelle aree archeologiche 92 Controlli alle aree tutelate da vincoli paesaggistici/monumentali 94 Controlli presso esercizi antiquariali, mercati e fieri antiquariali 92 TOTALE 316

QUADRO DI SINTESI DELL’AZIONE DI CONTRASTO

Beni recuperati 368 Beni archeologici 271 Beni antiquariali 97 Valore economico dei beni recuperati € 3.395.500,00

Falsi sequestrati 13 Valore economico falsi sequestrati € 392.000,00

Persone denunciate all’A.G. 47 Tipologia dei reati perseguiti Ricettazione 21 Furto 7 Contraffazione opere d’arte 14 Altri reati 22