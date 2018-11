Mai più carcasse ricoperte di calce, pronto il bando da 25 mila euro

Fino a ieri, le fotografie delle carcasse di cani o di gatti ricoperte da calce facevano il giro dei social e le polemiche erano al vetriolo. Presto, però, qualcosa dovrebbe cambiare. Il Comune ha pubblicato il bando - base d'asta da 25 mila euro - per il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento delle carcasse di animali abbandonati. La durata dell'appalto - una volta aggiudicato - sarà di 12 mesi.

Tutti gli imprenditori interessati a partecipare alla gara d'appalto dovranno presentare una offerta entro le ore 10 di giorno 17 e un'ora dopo al settore Sanità, Ecologia ed Energia di via Pancamo a Fontanelle verranno aperte le buste. Aggiudicato questo appalto dovrebbero cessare i casi di carcasse di animali, si trovino essi in mezzo alla strada o lungo un marciapiede, cosparse di calce e lasciate in attesa del recupero. Uno spettacolo veramente indecoroso.