Asilo abbandonato di via Esseneto, si lavora per il recupero

Recupero dell’asilo di via Esseneto, qualcosa si muove. Il Comune, nei giorni scorsi, attraverso la giunta comunale ha infatti disposto di tentare di ottenere il finanziamento attraverso fondi del Ministero dell’Infrastrutture del progetto di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’edificio.

La struttura, chiusa da oltre un decennio in seguito alla comparsa di profonde fratture dovute a problemi di staticità, è stata a lungo preda dei vandali che l’hanno distrutta e svuotata, appiccando anche più volte incendi. Adesso l’idea è quella di dotarsi di uno strumento progettuale, ottenendo la copertura finanziaria per la realizzazione dello stesso con risorse economiche Ministeriali: 31mila euro in totale la somma richiesta per un progetto che, ovviamente, avrà invece un importo notevolmente più alto e che si potrà poi finanziare con risorse di altro tipo.

Oltre al consolidamento, del resto, sarebbero necessari interventi finalizzati al completamento della struttura, oggi priva di qualunque cosa: dalle porte alle finestre passando per gli arredi interni.