"Villaggio dei vip abusivo alla Scala dei Turchi", riparte il processo

l 7 febbraio davanti ai giudici della prima sezione penale: riparte, dopo il passo falso dovuto a un errore nel decreto che disponeva il giudizio, il processo sulle presunte irregolarità legate alla realizzazione del cosiddetto “Villaggio dei vip”, un complesso di villette a schiera, nei pressi della Scala dei Turchi, a Realmonte, la cui realizzazione è stata bloccata sul nascere dall'inchiesta.

Lo scorso 5 novembre il giudice monocratico Alessandro Quattrocchi si era dichiarato “incompetente per materia”, facendo slittare l’inizio del dibattimento che era stato disposto quattro mesi prima. In sostanza, essendo stati gli imputati rinviati a giudizio per abuso di uffico, il processo si deve celebrare davanti al tribunale collegiale e non, come disposto nel decreto che disponeva il giudizio, davanti al giudice monocratico.

Il giudice Francesco Provenzano, lo scorso 26 luglio, aveva concluso l’udienza preliminare - scandita da contrasti e veleni sfociati persino con l’iscrizione del registro degli indagati di uno dei periti, accusato di falso – con quattro condanne, inflitte agli imputati del troncone abbreviato, e otto rinvii a giudizio.

L’avvocato Leonardo Marino, che compone il collegio di difesa insieme, fra gli altri, agli avvocati Vincenzo Caponnetto e Alessandro Patti, aveva sollevato la questione secondo la quale il processo non si potesse celebrare davanti al tribunale monocratico. Il pm Antonella Pandolfi si era associata e il giudice aveva accolto la richiesta. Adesso, ricevuti gli atti dal giudice della prima sezione penale Alessandro Quattrocchi, il presidente dell’ufficio Alfonso Malato ha fissato l’udienza per la trattazione del dibattimento disponendo le notifiche a tutte le parti.